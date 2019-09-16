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Общество

Молодые специалисты успешно сдали экзамен про профпереподготовке в Великолукском медколледже

13 сентября в Великолукском медицинском колледже состоялся экзамен по специальности «Скорая и неотложная помощь», в котором приняли участие выпускники колледжа, прошедшие профессиональную переподготовку. Как сообщили Псковскому агентству информации в образовательном учреждении, молодые специалисты работают в межрайонных больницах города и области.

Они показали свои теоретические и практические навыки, которые были получены в колледже и закреплены за время прохождения профессиональной переподготовки.

С вручением дипломов и сертификатов молодых специалистов поздравили врачи станции скорой медицинской помощи Наталья Захарова и Сергей Красюков, а также главный фельдшер станции Светлана Пугачева.

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