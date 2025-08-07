«Сломал себе всё, что можно»: гдовские волонтёры борются за жизнь застрявшего в фонаре аистёнка

10:45, 07 августа 2025, ПАИ

Аистёнка, застрявшего ногой в опоре фонаря, спасают волонтёры, сообщается в группе «Дом белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Вчера вечером аистёнок-слёток застрял ногой в опоре фонаря уличного освещения в деревне Черская Палкинского района у федеральной автомобильной трассы М-20.

Аист провисел на опоре порядка четырёх часов, и в первом часу ночи очевидцы передали его в одну из псковских ветеринарных клиник.

«В результате четырёхчасового висения на столбе вниз головой и отчаянных попыток освободиться сильный и крупный аистёнок сломал себе всё, что можно было сломать в такой ситуации. У него вывих в тазобедренном суставе, вывих в интертарзальном суставе, в хлам разбита нижняя часть ноги – цевка, так, что восстановлению не подлежит. Птица в тяжёлом состоянии», – рассказала руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

Значительную часть цевки пришлось удалить. По словам волонтёров, если аист выживет, то останется инвалидом на всю жизнь.

Напомним, сотрудники «Дома белого аиста» в Гдовском районе выхаживают 29 аистят и 10 травмированных взрослых птиц.