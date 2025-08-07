30% псковичей дают прозвища личным автомобилям – опрос

08:38, 07 августа 2025, ПАИ

30 % жителей Пскова дают прозвища личным автомобилям. Таковы результаты опроса, проведённого с 23 по 30 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе сервиса SuperJob.

«Акцентик», «Каюшка», «Джеточка», «Джага», «Жук», «Енотик», «Жигулёнок», «Ладушка» – чаще всего горожане коверкают названия марок и моделей автомобилей (10 % опрошенных).

Каждый двадцатый ассоциирует свою машину с каким-либо животным: кабаном, волком, бегемотом, бизоном и так далее. 5 % респондентов традиционно кличут свой автомобиль ласточкой. Ещё по 4 % – женскими или мужскими именами. 2 % опрошенных придумали машинам прозвища в честь героев литературных произведений, мультфильмов или фильмов. Ещё 2 % используют клички животных: Рекс, Кеша, Дружок и так далее. По 1 % автовладельцев ласково называют свой транспорт красотками, малышками, девочками или используют производные названий цветов автоэмали: снежок, черныш, голубчик, вишенка и так далее.

В то же время 60 % псковичей относятся к личным автомобилям приземлённо и не придумывают им прозвища.

