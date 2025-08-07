Михаил Ведерников: Полёты сверхлёгких самолётов в Псковской области регламентированы

08:57, 07 августа 2025, ПАИ

Полёты в рамках чемпионата по спорту сверхлёгкой авиации регламентированы и осуществляются по расписанию, сообщил губернатор Михаил Ведерников.



Полёты в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации проходят на территории авиацентра «Серёдка».«Проведение таких соревнований давно стало доброй традицией – ежегодно в Псковской области собираются сильнейшие пилоты со всей страны», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

Сверхлёгкая авиация – это полёты на одно- или двухместных самолётах, максимальный взлётный вес которых не превышает 495 килограммов, заметил он.

«В условиях ограничений появление любых летательных аппаратов в небе может вызывать определённую тревогу, а таких компактных – особенно. Поэтому отдельно обращаю внимание: полёты регламентированы, осуществляются по расписанию, которое может корректироваться в зависимости от погодных условий», – отметил Михаил Ведерников.

Соревнования продлятся до 14 августа. Время и маршрут определяются ежедневно, заключил псковский губернатор.

Фоторепортаж ПАИ с чемпионата по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом смотрите здесь. А видеозаписи полётов пилотов сверхлёгкой авиации можно посмотреть тут.