Михаил Ведерников: Полёты сверхлёгких самолётов в Псковской области регламентированы
Полёты в рамках чемпионата по спорту сверхлёгкой авиации регламентированы и осуществляются по расписанию, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
-
Фото: Андрей Степанов
-
Полёты в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации проходят на территории авиацентра «Серёдка».«Проведение таких соревнований давно стало доброй традицией – ежегодно в Псковской области собираются сильнейшие пилоты со всей страны», – написал глава региона в своём Telegram-канале.
Сверхлёгкая авиация – это полёты на одно- или двухместных самолётах, максимальный взлётный вес которых не превышает 495 килограммов, заметил он.
«В условиях ограничений появление любых летательных аппаратов в небе может вызывать определённую тревогу, а таких компактных – особенно. Поэтому отдельно обращаю внимание: полёты регламентированы, осуществляются по расписанию, которое может корректироваться в зависимости от погодных условий», – отметил Михаил Ведерников.
Соревнования продлятся до 14 августа. Время и маршрут определяются ежедневно, заключил псковский губернатор.
Фоторепортаж ПАИ с чемпионата по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом смотрите здесь. А видеозаписи полётов пилотов сверхлёгкой авиации можно посмотреть тут.
