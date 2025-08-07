Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Полёты сверхлёгких самолётов в Псковской области регламентированы

Полёты в рамках чемпионата по спорту сверхлёгкой авиации регламентированы и осуществляются по расписанию, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов
  • Набирая высоту. Чемпионат по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом
    Фото: Андрей Степанов

Полёты в рамках чемпионата и Кубка России по спорту сверхлёгкой авиации проходят на территории авиацентра «Серёдка».«Проведение таких соревнований давно стало доброй традицией – ежегодно в Псковской области собираются сильнейшие пилоты со всей страны», – написал глава региона в своём Telegram-канале.

Сверхлёгкая авиация – это полёты на одно- или двухместных самолётах, максимальный взлётный вес которых не превышает 495 килограммов, заметил он.

«В условиях ограничений появление любых летательных аппаратов в небе может вызывать определённую тревогу, а таких компактных – особенно. Поэтому отдельно обращаю внимание: полёты регламентированы, осуществляются по расписанию, которое может корректироваться в зависимости от погодных условий», – отметил Михаил Ведерников.

Соревнования продлятся до 14 августа. Время и маршрут определяются ежедневно, заключил псковский губернатор.

Фоторепортаж ПАИ с чемпионата по спорту сверхлёгкой авиации под Псковом смотрите здесь. А видеозаписи полётов пилотов сверхлёгкой авиации можно посмотреть тут.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 августа 2025

41% работающих жителей Псковской области никогда не получают премий – опрос
07 августа 2025

Михаил Ведерников: Полёты сверхлёгких самолётов в Псковской области регламентированы
07 августа 2025

30% псковичей дают прозвища личным автомобилям – опрос
07 августа 2025

Как избежать травм на дорогах: объясняем в карточках
06 августа 2025

Бесплатно и анонимно сдать анализ на ВИЧ предлагают псковичам
06 августа 2025

Юная печерянка получила путёвку в «Артек» за победу на конкурсе «Вектор успеха»
06 августа 2025

Об опасном влиянии солёных огурцов на здоровье предупредила врач
06 августа 2025

Более четырёх тысяч единиц табачной продукции изъяли из оборота в Псковской области
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...