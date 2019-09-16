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Общество

В России утвердили правила выплат многодетным семьям на погашение ипотеки

Правительство РФ утвердило правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как следует из документа, «право на участие в программе имеют россияне, являющимся заемщиками по ипотечному кредиту при рождении у них третьего и последующих детей в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 годов».

Также они распространяются на граждан России, усыновивших третьего и последующих детей.

Для получения выплаты нужно предоставить в банк, предоставивший ипотеку, заявление о погашении кредита; документы, удостоверяющие личность, гражданство заемщика и его детей; документы, подтверждающие материнство (отцовство) заемщика в отношении детей; документы, подтверждающие предоставление гражданину ипотечного кредита, а также приобретение жилого помещения или земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Закон имеет обратную силу (с 1 января текущего года). Воспользоваться выплатой не смогут семьи, где появятся дети, не являющиеся гражданами РФ, либо в случае, если заемщик был лишен родительских прав или перестал быть усыновителем детей.

По предварительным подсчетам Минфина, выплатой могут воспользоваться около 30 тыс. семей. На эти цели будет направлено 15 млрд рублей из федерального бюджета.

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