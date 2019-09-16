Великолукский бизнесмен заплатит 50 тысяч за продажу алкоголя без лицензии

08:58, 17 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках индивидуального предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей за продажу алкоголя без лицензии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в одном из магазинов города осуществлялась розничная торговля алкогольной продукцией без соответствующей лицензии. Это является нарушением статьи 18 Федерального закона №171-ФЗ.

Городской прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.17.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконная розничная торговля алкогольной ей). Арбитражный суд Псковской области привлек бизнесмена к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа и конфискации алкоголя.