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Общество

Дорогу возле школы в печорском Подлесье приведут в порядок по решению суда

По требованию прокуратуры  в деревне Подлесье Печорского района на участке дороги, проходящей вдоль школы, появятся искусственные неровности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Проверку провела прокуратура района совместно с инспектором ГИБДД. Установлено, что на дороге вблизи школы нет дорожного знака 1.23 «Дети» и искусственных неровностей. В прокуратуре пояснили, что это не соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации к обустройству сети автомобильных дорог и создает предпосылки для ДТП с участием детей.

В связи с этим Печорский районный суд обязал местную администрацию обустроить участок дороги в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Решение суда не вступило в законную силу.

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