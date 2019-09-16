Дорогу возле школы в печорском Подлесье приведут в порядок по решению суда

09:06, 17 сентября 2019, ПАИ

По требованию прокуратуры в деревне Подлесье Печорского района на участке дороги, проходящей вдоль школы, появятся искусственные неровности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Проверку провела прокуратура района совместно с инспектором ГИБДД. Установлено, что на дороге вблизи школы нет дорожного знака 1.23 «Дети» и искусственных неровностей. В прокуратуре пояснили, что это не соответствует требованиям государственных стандартов Российской Федерации к обустройству сети автомобильных дорог и создает предпосылки для ДТП с участием детей.

В связи с этим Печорский районный суд обязал местную администрацию обустроить участок дороги в соответствии с требованиями федерального законодательства.

Решение суда не вступило в законную силу.