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Общество

Российские больницы резко увеличили закупки медицинского спирта

В первом полугодии текущего года в России на четверть выросли объемы госзакупок медицинского спирта для больниц и поликлиник, пишет газета «Известия».

По данным статистики, за полгода российские больницы и поликлиники купили 11,3 млн упаковок этилового спирта. Это на 25,1% больше, чем в тот же период 2018 года.

Российские больницы и поликлиники стали больше закупать медицинский спирт в связи с тем, что врачи ожидают подорожание спирта в ближайшее время. С 19 сентября производителей этанола обяжут приобретать новые счетчики для контроля за продукцией, что может повысить ее цену. При этом на данный момент средняя оптовая цена за литр спирта снизилась с 149 до 131 рубля.

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