Неизвестные подожгли «Газель» в Великих Луках

09:33, 17 сентября 2019, ПАИ

17 сентября в 2:54 в Великих Луках на улице Дружбы неизвестные подожгли автомобиль ГАЗ-2752 2002 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в машине обгорели моторный отсек и лакокрасочное покрытие кузова, кабина по всей площади.

16 сентября в 23:07 в Бежаницах на улице Победы в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего за минувшие сутки сотрудники псковского управления МЧС организовали работу по ликвидации трех техногенных пожаров, реагированию на четыре дорожно-транспортных происшествия и обезвреживанию одного взрывоопасного предмета времен Великой Отечественной войны.