Россиянам хотят разрешить не устанавливать счетчики на тепло в квартирах
Федеральная антимонопольная служба России поддержала предложение об отмене обязательной установки счетчиков тепла в новостройках, пишет газета «Известия».
В частности, ведомство предлагает заменить обязательную установку счётчиков оснащением домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от температуры за окном. По мнению представителей ФАС России, это подтолкнёт к развитию института энергосервисных контрактов, когда инвестор меняет оборудование в доме на сберегающее и зарабатывает на экономии электричества.
Одним из недостатков обязательной установки счётчиков в ФАС назвали невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме.
Норма об обязательных счетчиках действует с 2012 года. С этого момента некоторые представители власти и общественники не раз пытались инициировать ее отмену, однако успеха никому из них добиться не удалось.