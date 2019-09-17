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Общество

Россиянам хотят разрешить не устанавливать счетчики на тепло в квартирах

Федеральная антимонопольная служба России поддержала предложение об отмене обязательной установки счетчиков тепла в новостройках, пишет газета «Известия».

В частности, ведомство предлагает заменить обязательную установку счётчиков оснащением домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от температуры за окном. По мнению представителей ФАС России, это подтолкнёт к развитию института энергосервисных контрактов, когда инвестор меняет оборудование в доме на сберегающее и зарабатывает на экономии электричества.

Одним из недостатков обязательной установки счётчиков в ФАС назвали невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме.

Норма об обязательных счетчиках действует с 2012 года. С этого момента некоторые представители власти и общественники не раз пытались инициировать ее отмену, однако успеха никому из них добиться не удалось.

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