26 миллиметров осадков выпало в Псковской области за сутки

09:53, 17 сентября 2019, ПАИ

За минувшие сутки в Псковской области выпало 26 миллиметров осадков. Об этом сообщает портал «Метеовести».

Кроме того, в Вологодской области наблюдалось до 14 миллиметров осадков, в Тверской – 17 миллиметров, в Ленинградской – 20 миллиметров. Самые сильные дожди на Северо-Западе России прошли в Новгородской области, где в отдельных районах вылилось до 27 миллиметров осадков, что составляет почти половину от нормы сентября (45%).

По словам специалистов, в Санкт-Петербурге за последние 4 дня выпало 40 миллиметров дождей – 58% месячной нормы. Синоптики считают, что до конца этой недели небольшие дожди будут идти практически каждый день, а в субботу местами они вновь ожидаются сильными.

С 18 по 21 сентября в Псковской области в воздухе и на почве ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов.