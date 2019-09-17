Категорию «0+» решили упразднить в России
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России разработало законопроект, упраздняющий категорию «0+» в возрастной маркировке информационной продукции, пишет газета «Известия».
Законопроект подготовлен в исполнение поручения президента России Владимира Путина. Так глава государства отреагировал на жалобу участницы медиафорума Общероссийского народного фронта, врио главного редактора газеты «Псковская правда» Юлии Шариповой, которая рассказала о претензиях Роскомнадзора из-за неправильной возрастной маркировки зрелищных мероприятий.
В данный момент соответствующий законопроект проходит общественное обсуждение. При этом в Минкомсвязи выступают и за дальнейшее упрощение возрастной маркировки. Планируется оставить в законодательстве только категории «6+», «14+» и «18+». Всю ответственность за неправильную маркировку министерство предлагает отменить.