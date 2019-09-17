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Общество

До 6 лет тюрьмы грозит жителю Бежаницкого района за кражу ноутбука, лодки и рыболовных снастей

До шести лет тюрьмы грозит 37-летнему жителю деревни Цевло Бежаницкого района за кражу из чужого дома, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службу УМВД России по Псковской области.

Злоумышленник в деревне Цевло проник в один из домов и подсобное помещение, откуда украл ноутбук, лодки и два лодочных мотора, а также рыболовные снасти. Сотрудники местной полиции задержали подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В результате обысков следователи изъяли похищенное.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, санкция которой предусматривает 6 лет лишения свободы.

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