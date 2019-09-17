За избиение сожительницы сковородой отправился в колонию житель Дновского района

10:24, 17 сентября 2019, ПАИ

Мировой судья судебного участка № 5 Дновского района признал виновным местного жителя в причинении легкого вреда здоровью женщины (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ) и назначил ему наказание в виде десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Дновского района.

Установлено, что 18 февраля 2019 года в Дновском районе мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей сожительницей. Он ударил её сковородой по голове не менее одного раза, причинив легкий вред здоровью.