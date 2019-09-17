Псковская полиция опубликовала номера телефонов лжебанкиров

11:29, 17 сентября 2019, ПАИ

Псковская полиция опубликовала список телефонов, с которых чаще всего звонят мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, и под разными предлогами снимают деньги со счетов доверчивых псковичей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в списке оказались девять номеров, с которых поступали звонки псковичам. Все они зарегистрированы в Москве: 8(495)-006-17-79, 8(495)-369-69-97, 8(495)-786-90-13, 8(495)-273-82-67, 8(495)-377-82-09, 8(495)-564-78-89, 8(495)-939-08-56, 8(495)-703-21-57, 8(495)-137-39-08.

Полицейские призывают псковичей соблюдать меры предосторожности и не сообщать собеседникам номера карт, реквизиты счета, код безопасности из SMS или с обратной стороны пластиковой карты. В случае любого подозрительного звонка следует обращаться в полицию.