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Общество

Псковский вор-рецидивист обокрал петербурженку, которая подвезла его до деревни

1 год и 6 месяцев проведет в исправительной колонии строгого режима 31-летний житель Псковского района, обокравший женщину из Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В июне петербурженка на своем автомобиле Hyundai Solaris подвезла неоднократно судимого злоумышленника до деревни Чудинково Псковского района. По приезду в деревню мужчина украл с заднего сиденья автомобиля планшет, спрятал его под футболку и ушел.

Псковский районный суд признал рецидивиста виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.

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