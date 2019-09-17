Псковский вор-рецидивист обокрал петербурженку, которая подвезла его до деревни

12:07, 17 сентября 2019, ПАИ

1 год и 6 месяцев проведет в исправительной колонии строгого режима 31-летний житель Псковского района, обокравший женщину из Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В июне петербурженка на своем автомобиле Hyundai Solaris подвезла неоднократно судимого злоумышленника до деревни Чудинково Псковского района. По приезду в деревню мужчина украл с заднего сиденья автомобиля планшет, спрятал его под футболку и ушел.

Псковский районный суд признал рецидивиста виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража). Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в ведомстве.