Посмотреть фильм «На ощупь» и встретиться с его создателями смогут псковичи 19 октября в кинотеатре «Смена»

12:18, 17 сентября 2019, ПАИ

19 октября в 15:00 в кинотеатре «Смена» псковский «Ленфильм-клуб» покажет короткометражный фильм «На ощупь» студента Санкт-Петербургского государственного института культуры Андрея Буянова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

По сюжету, женщина крадет документы и уезжает за город на электричке. Героиня находит частный коттедж, но хозяин дома, молодой парень, с опаской выглядывает в окно и не спешит открывать дверь. Хозяина дома предупредили телефонным звонком: «Возможно, она теперь знает… Вы еще успеете уехать…». «Что нужно этой женщине? Кто она и зачем приехала ночью? Его сердце подскажет нужный ответ», - говорится в аннотации.

В просмотре и обсуждении короткометражки примут участие режиссёр фильма, студент 3 курса Санкт-Петербургского государственного института культуры, обладатель стипендии губернатора Псковской области для одарённых детей и молодёжи Андрей Буянов, исполнительница главной роли - заслуженная артистка России, актриса Московского губернского театра (художественный руководитель Сергей Безруков) Галина Бокашевская и участники съёмочной группы.

Кроме того, зрители смогут посмотреть фильм о фильме.

Вход свободный, но необходима предварительно зарегистрироваться.