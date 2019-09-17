Угольный самовар XIX века попытался вывезти из Псковской области гражданин Эстонии

12:13, 17 сентября 2019, ПАИ

Угольный самовар XIX века попытался вывезти из Псковской области гражданин Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Погрануправления ФСБ России.

В пункте пропуска Шумилкино в Печорском районе при осмотре легкового автомобиля «Фольксваген», следовавшего из России, пограничники обратили внимание на поведение 45-летнего водителя, который заметно нервничал и проявлял раздражительность, на уточняющие вопросы относительно запрещенных предметов отвечал неуверенно.

При осмотре багажника специалисты обнаружили угольный самовар 1825 года выпуска, ступу с пестом и колокол, отлитый предположительно в 90-х годах XIX века. Возможно, предметы представляют культурную или историческую ценность, отметили в пресс-службе.

Мужчина не смог пояснить, кому принадлежат эти предметы, и с какой целью осуществляется их вывоз из страны. Обнаруженные ценности переданы сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия процессуального решения.

Кроме того, на границе России и Латвии в Псковской области в многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки в Себежском районе был выявлены факт незаконного вывоза сигарет.

По результатам досмотра автомобиля из боковых стенок транспортного средства сотрудники Погрануправления извлекли около 1400 пачек табачной продукции. Партия стоит порядка 70 тысяч рублей.