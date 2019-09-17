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Общество

Составлен список городов, из которых уезжает молодёжь

Составлен список городов, из которых уезжают молодые люди. Больше всего молодёжи, желающей покинуть родной город в поисках лучшей жизни, проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде, сообщает «Российская газета»  со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.

Меньше всего покинуть свой город хотят молодые люди из Москвы, Севастополя, Грозного, Краснодара и Симферополя.

В поисках лучшей жизни молодые люди стремятся в Москву и Санкт-Петербург, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе. При этом получить работу по специальности с высоким уровнем оплаты труда удается не всем.

Эксперты отмечают, что главн­ая проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехат­ь, - это противоречие между высоким стандартам качества жизни и нехваткой квал­ифицированных высоко­оплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать.

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