Составлен список городов, из которых уезжает молодёжь

13:16, 17 сентября 2019, ПАИ

Составлен список городов, из которых уезжают молодые люди. Больше всего молодёжи, желающей покинуть родной город в поисках лучшей жизни, проживает в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.

Меньше всего покинуть свой город хотят молодые люди из Москвы, Севастополя, Грозного, Краснодара и Симферополя.

В поисках лучшей жизни молодые люди стремятся в Москву и Санкт-Петербург, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе. При этом получить работу по специальности с высоким уровнем оплаты труда удается не всем.

Эксперты отмечают, что главн­ая проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехат­ь, - это противоречие между высоким стандартам качества жизни и нехваткой квал­ифицированных высоко­оплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт качества жизни можно реализовать.