Глава псковского сосудистого центра: Люди не очень хотят заботится о своем здоровье

13:36, 17 сентября 2019, ПАИ

«У нас проблема существует такая, что люди не очень хотят заботиться о своем здоровье, они искренне верят, что медработники — это Дед Мороз, который придет и развяжет мешок», - заявил заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников в прямом эфире проекта ПАИ-live 17 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Калашникова, чаще всего пациенты читают информацию о болезнях в интернете и думают, что там написана правда, в итоге они не следуют рекомендациям врачей и становятся более частым посетителями сосудистого центра.

«Граждане заботятся о своем здоровье сами, врачи никогда не отказывают в помощи, но без ваших усилий нам не справиться», - обратился к псковичам гость ПАИ-live.

Собеседник также рассказал, что количество инсультов и инфарктов в регионе остается примерно на том же уровне – нарастание составляет около 15%. При этом, как отметил Сергей Калашников, учитывая тот факт, что население региона сокращается, то в абсолютном числе количество инсультов и инфарктов растет.