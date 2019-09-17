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Общество

Группа продлённого дня для детей заработала при Троицком соборе в Пскове

Фото из группы Троицкого собора "ВКонтакте"

В рамках работы культурно-просветительского центра «Троицкий» в Пскове организована группа продлённого дня детей заработала при Троицком соборе. Об этом сообщается в официальной группе храма «ВКонтакте».

Продлёнка будет работать в будние дни с 12:00 до 18:00. С 12:00 до 13:00 в группе будут встречать детей в Доме причта. В 13:00 - обед, после которого ребята отправятся на прогулку. Затем будет выделено на выполнение домашнего задания, занятия в кружках, экскурсии и интересные встречи.

Ребят также ждут конкурсы, викторины, в свободное время они смогут поиграть в настольные игры. С детьми будут работать опытные педагоги и священнослужители.

Детей разделят на две группы по 20 человек: младшую - для учеников 1 и 2 классов - и старшую - для учащихся 3, 4 и 5 классов. Все занятия с ребятами, включая обед, организованы на безвозмездной основе.

Продлёнка уже начала работу при храме 16 сентября, но места для детей ещё есть. Запись в группу продленного дня осуществляется по телефону: 8 911 376 31 35.

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