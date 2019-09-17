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Мать сбросила двух детей с моста в Москве

В ночь на 17 сентября в Москве на проспекте Защитников мать сбросила с моста двух детей, сообщает «Интерфакс». После женщина попыталась покончить с собой, однако её остановили прохожие. 

Очевидцы рассказали, что женщина перекинула детей через парапет эстакады. Малыши, которым около трёх лет, упали на твердую поверхность, но остались живы, их доставили в больницу. Женщину поместили в психиатрическую клинику. Следствие назначит ей экспертизы для оценки состояния её здоровья. 

По этому факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних. 

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