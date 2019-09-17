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Общество

Для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний нужно больше ходить и спать - эксперт

Для уменьшения вероятности сердечно-сосудистых заболеваний нужно больше ходить и спать, заявил руководитель заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников в прямом эфире проекта ПАИ-live 17 сентября. «Человек должен спать хотя бы 6-8 часов в сутки и делать в день 5 тысяч шагов на свежем воздухе», - заявил он, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Калашников рассказал, что в Псковской области увеличивается количество повторных инфарктов и инсультов. «Сегодня каждый пятый-шестой обращается с повторным инсультом, каждый седьмой - с инфарктом», - отметил он и сообщил, что каждый год регистрируют порядка 3,5 тысяч обращений, каждый день - 10-12.

По мнению специалиста, на здоровье людей сильно влияет уровень стресса: «Человек пропускает огромное количество информации, плюс мы стали меньше спать». Он отметил, что некоторые исследования свидетельствуют о влиянии алкоголя на снижение уровня стресса, однако, его доза должна не превышать 40 миллилитров.  При этом Сергей Калашников считает, что нужно искать другой выход, находить свое увлечение в жизни, которое поможет бороться со стрессом. Он привел в качестве примера своего друга, который садится на мотоцикл и забывает обо всех проблемах.

Гость эфира сказал, что. По данным ВОЗ, ежегодно количество заболевших сосудистыми заболеваниями увеличивается. «Возможно, у нас что-то не хорошо с едой, какие-то добавки. Может быть - с экологией», - предположил врач. Он рекомендовал отказаться от фаст-фуда и заявил о необходимости сбалансированного рациона. По словам специалиста, не нужно есть много жирной пищи, и добавил, что по мнению некоторых экспертов, полезен горький шоколад.

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