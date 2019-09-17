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Культура

Псковского «Фауста» показали на международном фестивале в Мурманске

Фотографии предоставлены пресс-службой Мурманского областного театра кукол

Спектакль «Фауст» представили актеры Псковского областного театра кукол на 9-м Международном фестивале театров кукол стран Баренцева региона, который проходит в Мурманске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Постановка режиссера Александра Заболотного прошла на сцене Детской театральной школы города Мурманска. Она подходит зрителям любого возраста: вместе с доктором Фаустом и Мефистофелем они отправляются в необычное путешествие на небеса и в морские глубины. Декорации и спецэффекты для спектакля придумал и воплотил художник-постановщик Андрей Севбо.

Фотографии предоставлены пресс-службой Мурманского областного театра кукол

Директор Псковского областного театра кукол Татьяна Ааб заявила, что аудитория встретила «Фауста» доброжелательно. «В зале собрался очень вдумчивый зритель, который отнесся к спектаклю чрезвычайно серьезно. Труппа Псковского областного театра кукол дала всего два представления. Среди зрителей было много взрослых, которые проявили к спектаклю особый интерес, были и начинающие актеры — воспитанники детских театральных классов», — поделилась она. Татьяна Ааб подчеркнула, что благодаря таким фестивалям труппа может проявить себя и заявить о Псковском театре кукол на разных творческих площадках. Также подобные мероприятия позволяют обменяться знаниями, опытом и наработками с коллегами по цеху в ходе творческих лабораторий.

Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона собрал театры кукол России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Под руководством театральных критиков и специалистов театрального дела в рамках фестиваля проходят тематические лекции, творческие встречи и мастер-классы. По прогнозам организаторов, театральные постановки фестиваля посетят не менее 3 тысяч зрителей.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина 2019 год в России объявлен Годом театра.

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