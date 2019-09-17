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Общество

Эксперт: У прошедших диспансеризацию меньше шансов стать пациентом сосудистого центра

«Те, кто прошел диспансеризацию должным образом, имеет меньше шансов стать нашим пациентом», — заявил заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников в прямом эфире проекта ПАИ-live 17 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Так просто обратиться к врачу возможно только в России: сегодня записался, а завтра уже прошел, — отметил он. — Мы зазываем граждан на диспансеризацию».

Сергей Калашников акцентировал внимание на том, что не все работодатели направляют своих сотрудников на диспансеризацию. «А вообще, надо бы», — добавил он.

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