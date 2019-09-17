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Общество

Четыре дня не могут спасти кота из вентиляции дома на Рижском проспекте в Пскове

Псковичка Карина Заводнова на официальном сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сообщила, что в 10-этажном доме 91 по Рижскому проспекту в первом подъезде в вентиляции застрял кот.

По словам псковички, 14 сентября она услышала мяуканье и долго не могла понять, откуда идет звук. Позже выяснилось, что звук доносится с 10 этажа с технического помещения, где открыты все двери и есть доступ к вентиляционным шахтам дома. Карина Заводнова предположила, что кто-то скинул кота в шахту. Теперь, по словам псковички, животное лежит в самом низу, достать его не получилось.

Женщина также рассказала, что в управляющей компании её ответили о готовности предоставить сантехника.  В 12:00 он приехал, но лишь открыл доступ в подвал. В МЧС также не смогли помочь, добавила Карина Заводнова.

«Не знаем куда нам еще обратиться, ведь если кот умрет в этой вентиляции, запах пойдет по всему дому», - подчеркнула псковичка.

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