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Культура

Выставка графики откроется в псковской галерее «Дом на Набережной»

18 сентября в 18:30 в галерее «Дом на Набережной» на Советской набережной, 9 в Пскове откроется выставка графических работ псковского художника Николая Захарова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель псковского регионального общественного движения «Псков-Арт» Ирина Жбанова.

В экспозицию войдут 19 графических работ.

«Обращает на себя внимание его детский рисунок, в котором можно проследить внимательное отношение к раскрытию темы, плотное заполнение плоскости листа. Уже в этом рисунке можно увидеть большие способности будущего художника. У Захарова графические работы несут в себе аналитический отбор натуры, будь то живая модель или пейзаж, где он стремится за счёт технических средств создать художественный образ. Это его объединяет с достижениями мастеров рисунка XX века. Эта выставка может вызвать большой интерес у студентов, изучающих дизайн, архитектуру и другие направления изобразительного искусства, в основе которых лежит рисунок», - рассказала Ирина Жбанова.

Выставка будет работать три недели. Справки по телефону 8 911 382 78 30.

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