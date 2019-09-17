Новая система накопительных пенсий может заработать в России с 2021 года

15:36, 17 сентября 2019, ПАИ

Поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят гражданам финансировать пенсию за счет личных взносов, могут вступить в силу с января 2021 года. Как пишет РИА Новости, такое предположение высказало министерство финансов России

В министерстве объяснили необходимость принятия закона низким уровнем личного участия россиян в формировании пенсионного дохода.

Отмечается, что при новой системе население сможет получат возможность финансировать накопительную пенсию за счет личного дохода, при этом государство окажет им стимулирующую поддержку.

Публичное обсуждение законопроекта продлится до 30 сентября, его текст пока не опубликован.