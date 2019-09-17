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Общество

Выставочный поезд РЖД прибудет в Дно и Псков

Выставочно-лекционный поезд РЖД прибудет в Дно и Псков, сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

В составе специального поезда – девять выставочных вагонов, в которых развернуты тематические экспозиции по истории становления и развития российских железных дорог, инновационным проектам и технологиям в области железнодорожного транспорта.

Посетители состава смогут попробовать себя в роли машиниста современного электровоза, скоростного электропоезда «Ласточка» или водителя грузового автомобиля КАМАЗ.

Состав с выставками будет находиться в Дно 21 и 22 сентября, его можно будет посетить с 10:00 до 18:15. Псковичи смогут побывать в необычном поезде 23 и 24 сентября с 10:00 до 18:15.

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