Признать рэп-баттл видом спорта предложил депутат Госдумы

16:06, 17 сентября 2019, ПАИ

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру спорта Павлу Колобкову предложение о признании рэп-баттлов видом спорта. Как пишет РИА Новости, депутат отметил «схожесть» творчества современных российских рэперов и поэзии акмеистов Серебряного века.

«Признание рэп-баттлов в качестве официального вида спорта расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом. Прошу вас распорядиться проанализировать возможность включения состязаний рэп-исполнителей во всероссийский реестр видов спорта и дать свою оценку данной инициативе», — говорится в письме.

Василий Власов считает, что такие «явления» нужно всячески поддерживать, а российское законодательство включает в себя большое количество мер поддержки для видов спорта и дисциплин.

Кроме того, по словам депутата, рэп-баттлы очень популярны: «Подобно литературным обществам, существовавшим в Российской империи, данные состязания раскрывают всю красоту русского языка, способствуют его развитию и популяризации среди молодежи, а творчество отечественных рэп-исполнителей очень схоже с творчеством русских поэтов-акмеистов Серебряного века».