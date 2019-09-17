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Общество

День чистоты проведут в Псковской области 21 сентября

21 сентября Псковская область присоединится к Всемирному дню чистоты «Сделаем!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

Официальный представитель Всемирного дня чистоты в Псковской области - региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден». Общественники планируют привлечь жителей Псковской области к уборке несанкционированных свалок на природе. «Поддержание чистоты - это общая задача всех жителей области», - подчеркнули в «Вечевом ордене».

По всем вопросам можно обратиться к кураторам акции в регионе и муниципальных образованиях: Псковская область — 89118837370 (Ольга Родина, pskovorden@mail.ru) и 89113695031 (Екатерина Родина); Псковский район — 89062227771 (Сергей Андреев), Островский район - 89113745451 (Мария Жукова); Пушкиногорский район — 89991675845 (Николай Степанов), Порховский район — 89532542965 (Надежда Яковлева); Дедовичский район — 89517534685 (Татьяна Филиппова).

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