Почему нужно есть тыкву осенью, рассказал эксперт

08:04, 30 сентября 2024, ПАИ

Тыква содержит в себе витамины и микроэлементы, способные улучшить здоровье, пишет «Газета. ру» со ссылкой на нутрициолога Ирину Попкову.

В тыкве содержится витамин А, который полезен для кожи, зрения и слизистых, а также витамин С, который укрепляет иммунитет. Помимо этого, в тыкве много калия, железа и магния. Тыква поддерживает иммунную систему, помогая справиться с сезонными простудами.

Помимо этого, высокое содержание калия нормализует артериальное давление и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, какие продукты нужно есть,чтобы укрепить иммунитет осенью.