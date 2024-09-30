Почему нужно есть тыкву осенью, рассказал эксперт
Тыква содержит в себе витамины и микроэлементы, способные улучшить здоровье, пишет «Газета. ру» со ссылкой на нутрициолога Ирину Попкову.
В тыкве содержится витамин А, который полезен для кожи, зрения и слизистых, а также витамин С, который укрепляет иммунитет. Помимо этого, в тыкве много калия, железа и магния. Тыква поддерживает иммунную систему, помогая справиться с сезонными простудами.
Помимо этого, высокое содержание калия нормализует артериальное давление и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, заключила эксперт.
Ранее сообщалось, какие продукты нужно есть,чтобы укрепить иммунитет осенью.
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