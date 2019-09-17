В три раза больше зерна намолотили в Псковской области в этом году

16:04, 17 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области намолотили более 135 тысяч тонн зерна, что в три раза больше, чем за весь 2018 год. В прошлом году удалось собрать лишь 42 тысячи тонн зерна. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Лидерами по сбору зерновых являются ООО «Тригорское» Пушкиногорского района, где намолочено около 43 тысяч тонн, и ООО «Идаванг» Островского района, в котором собрали около 30 тысяч тонн.

Валовое производство рапса составляет более 13 тысяч тонн, при урожайности 39 ц/га, что также превышает уровень прошлого года (2018 год — 8,9 тысяч тонн). Удалось собрать 20 тысяч тонн картофеля при средней урожайности 424 ц/га, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Овощей открытого грунта собрано более 890 тонн, что также в два раза превышает показатели 2018 года.

Лидирующими районами по урожайности зерновых и масличных культур стали Островский, Пушкиногорский и Пыталовский районы.

Сельскохозяйственные предприятия одновременно ведут работу по севу озимых. Зерновых культур на площади более 11 тысяч га или 62% от плана, рапса - 4,6 тысяч га или 107% от плана.