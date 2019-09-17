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Общество

Законопроект об электронных трудовых книжках приняла Госдума в первом чтении

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о введении в стране электронных трудовых книжек, пишет ТАСС.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта повысит уровень сохранности сведений о трудовой деятельности, упростит процедуру трудоустройства для работников в части взаимодействия с кадровой службой работодателя, а также снизит издержки работодателя и работника, связанные с трудоустройством.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года. По оценке экспертов, он затронет порядка 60 млн граждан и около 8,4 млн хозяйствующих субъектов. В течение следующего года работники смогут отказаться от получения электронных трудовых книжек в пользу бумажных носителей путем подачи соответствующего заявления. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.

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