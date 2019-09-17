Почти 100 нарушений ПДД водителями автобусов зафиксировали в Пскове

16:25, 17 сентября 2019, ПАИ

Почти 100 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов зафиксировали инспекторы в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С начала 2019 года при контроле за пассажирскими перевозками сотрудники Госавтоинспекции выявили 96 нарушений ПДД водителями автобусов. 18 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Как пояснили в пресс-службе, в Пскове проводится постоянная работа по выявлению и пресечению фактов нарушений законодательства и требований к контролю и лицензированию пассажирских перевозок.