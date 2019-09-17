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Общество

Создание единого информационного ресурса сведений о россиянах одобрила в первом чтении Госдума

Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении страны. Как пишет ТАСС, речь идет о систематизации сведений, «содержащихся в иных государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами».

Оператором федеральной информационной системы выступит Федеральная налоговая служба России, она же обеспечит защиту этих сведений, которые в указанную систему направят соответствующие органы и организации в электронной форме.

Система будет содержать базовые сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные. Будут указываться и дополнительные, например, семейное положение и родственные связи.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки и порядок вступления их в силу. 

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