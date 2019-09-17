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Общество

Одеяла из Псковской области продавали в Нижнем Новгороде под видом итальянского средства от всех болезней

В Нижнем Новгороде пенсионерам в кредит под видом итальянских шерстяных оделял, которые способны вылечить целый ряд заболеваний, продавали изделия за 100 тысяч рублей, произведенные в Псковской области. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

В частности, фирма, торгующая одеялами, обманула пенсионерку Ирину Сулуянову. По ее словам, сотрудники настойчиво звонили ей на протяжении месяца и предлагали выгодные акции, скидки, а потом пригласили на вручение подарка. На награждении женщина получила и кредитный договор, где было указано, что одеяло произведено в Псковской области.

Также сообщается, что от торговцев уже пострадали десятки пенсионеров. Обманутые нижегородцы несколько месяцев пишут на компанию заявления в полицию.

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