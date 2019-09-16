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Спорт

Строительство стадиона началось возле школы №47 в Пскове

Возле средней общеобразовательной школы № 47 города Пскова построят стадион. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на своей странице Instagram.

«К сожалению, до настоящего времени спортивное ядро в школе отсутствовало, но совсем скоро учащиеся смогут развивать свои навыки на современном минифутбольном поле с искусственным газоном, универсальной игровой площадке для игровых видов спорта и силовом комплексе», - сообщил Александр Коновалов.

По его словам, реализация данного проекта стала возможной благодаря масштабному инвестиционному соглашению региона по строительству на территории Пскова торгово-развлекательного комплекса «Леруа Мерлен». Инвестор взял на себя социальные обязательства по возведения пришкольного стадиона.

Осенью 2018 года соглашение о реализации проекта подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представитель «Леруа Мерлен Восток» Алексей Сенектутов и генеральный директор подрядной организации ООО «Европейские строительные технологии» Алексей Лукоянов. По решению членов инвестиционной комиссии проект получит господдержку.

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