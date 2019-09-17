Началась реконструкция улицы Леона Поземского в Пскове

17:21, 17 сентября 2019, ПАИ

На улице Леона Поземского в Пскове начался ремонт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Первый этап работ, который завершится в декабре, затронет участок от Троицкого мота до пересечения с улицей Набат.

Кроме этого, в рамках первого этапа пройдут работы в парках Строителей и Парламентаризма, а также на нескольких прилегающих улицах. На этом участке произведут переустройство электрических, канализационных и водопроводных сетей, уложат асфальтобетонное покрытие.

Второй этап затронет участок улицы Леона Поземского от перекрестка с улицей Набат до пересечения с улицей Ипподромной, а третий - от улицы Ипподромной и до границ города.

В настоящее время продолжаются ремонтные работы и на улице Юбилейной. Так, на некоторых участках дороги осталось уложить верхний слой асфальтобетона, привести в порядок зеленую зону, установить новое пешеходное ограждение на протяжении километра, нарисовать разметку, а также установить светофор, где ранее был нерегулируемый пешеходный переход. На завершающей стадии находится ремонт улицы Льва Толстого. На данных улицах ремонт закончат до 15 октября.

Сейчас ведется реконструкция перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской. В планах заменить сети водоснабжения, теплоснабжения и канализации, бордюры и дорожные знаки, нанести разметки с использованием холодного пластика, установить новые урны и скамейки, расширить проезжую часть. Аналогичные работы проведут и на перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной.

В пресс-службе добавили, что в 2019 году отремонтируют еще ряд улиц: уже разыгран аукцион и утвержден подрядчик по ремонтным работам проезда к перинатальному центру, а также разыгран аукцион на ремонт дороги в Орлецах.

Также объявлены аукционы на ремонт улиц Петровской (на участке от улицы Розы Люксембург до улицы Красноармейской, от Рижского проспекта до улицы Коммунальной, пересечение Рижского проспекта с улицей Петровской), 23 Июля, Гоголя (на участке от улицы Спегальского до улицы Воровского) и улицы Спегальского (на участке от улицы Гоголя до улицы Некрасова), Яна Райниса, Декабристов (на участке от дома № 20 по улицы Германа до улицы Железнодорожной), Стахановской (на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной), Лагерной и Пароменской.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок большую часть городских дорог, добавили в муниципалитете.