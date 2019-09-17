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Общество

Почти 800 детей в Псковской области собрал в школу Детский фонд

Почти 800 детей в Псковской области собрал в школу в рамках ежегодной благотворительной акции «Здравствуй, школа!» Детский фонд вместе с благотворителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского областного отделения Российского детского фонда.

Цель акции - подготовить к школе как можно больше воспитанников интернатных учреждений и детей из самых бедных семей Псковской области. В этом году благодаря спонсорам к новому учебному году удалось подготовить 797 ребят.

Школьникам помогали не только псковские предприниматели, но и простые псковичи, которые приносили рюкзаки со всем необходимым, школьные принадлежности, игрушки и сладости. Меценаты также оплатили покупку канцелярии, ранцев и сладостей.

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