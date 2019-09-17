Всё о сердце и сосудах: ПАИ-live с Сергеем Калашниковым

18:22, 17 сентября 2019, ПАИ

17 сентября гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, руководитель регионального сосудистого центра Сергей Калашников. Он рассказал о работе центра за восемь лет и дал полезные советы - как избежать стресса, от какой еды стоит отказаться, чтобы не вредить здоровью.

- Сергей Михайлович, сейчас в профильном комитете Госдумы России обсуждается законопроект по санкциям за ложный вызов скорой помощи. Как в принципе вы относитесь к такой дискуссии?

- Я не очень понимаю, как можно будет дифференцировать понятие «ложный вызов». Сейчас этот вопрос обсуждают люди, которые не очень понимают техническую сторону этого вопроса. Ведь когда диспетчер будет принимать вызов, он не будет знать насколько он ложный или не ложный. Поэтому мне не очень представляется интересной эта дискуссия. Я думаю, что здесь нужно говорить больше об ответственности каждого конкретного человека за своё здоровье.

- А есть ли такая проблема, когда скорая помощь, которая могла бы ехать по делу, едет и тратит время и ресурсы на другую задачу?

- Есть люди, которые чрезмерно пользуются медицинской помощью, делают такие вызовы неоднократно в течение суток. Возможно, с такими людьми необходимо начинать какую-то беседу. Не думаю, что следует начинать со штрафных санкций. Мы как-то так устроены, что привыкли всё запрещать, штрафовать и наказывать, потому что воспитывать тяжело - время нужно на это тратить. Я думаю, что закон не пройдёт.

- Насколько в Псковской области существует проблема неадекватного вызова скорой помощи?

- Здесь нужно говорить о другой проблеме. У нас существует такая проблема, что люди не очень хотят заботиться о своем здоровье. Они искренне верят в то, что медработники – Дед мороз, который придет, развяжет мешок и вернет все, о чем человек мечтал. Но ведь здоровье человека зависит прежде всего от самого себя: это и образ жизни, и соблюдение врачебных рекомендаций. Когда пациенты проходят лечение в сосудистом центре, им подбирается большой список лекарств. Врачи делают усилия, но затем пациент, возвращаясь в привычную для себя среду, решает, что в интернете написано правильнее, сосед знает лучше, и пытается изменить врачебные рекомендации, и, к сожалению, становится снова нашим посетителем.

- Сколько в Псковской области выявляется инсультов и инфарктов?

- Около 6 тысяч. У нас количество инсультов и инфарктов ежегодно примерно остается тем же, с небольшим нарастанием, примерно 1,5%. Но учитывая то, что у нас население в регионе сокращается, то относительное число растет.

Я, пользуясь эфиром, хотел бы обратиться к псковичам. Уважаемые граждане, заботьтесь о себе, о своем здоровье, в первую очередь, сами. Врачи никогда никому не отказывали в помощи, но без ваших усилий нам не справиться.

- В каком направлении развивается диагностика, лечение в региональном сосудистом центре? Каковы перспективы?

- На сегодняшний день в вопросах диагностической базы – оборудование, методики, которые нам предлагает мировое сообщество, - мы приблизились к некому «потолку», когда мы уже вряд ли сможем за счет какого-то технического прогресса что-то улучшить. Поэтому сейчас самое время обращать внимание на образ жизни, на соблюдение рекомендаций, просто на самого себя.

- А нет ли проблем с диагностикой предынфарктных и предынсультных состояний?

- На сегодня существующие методы диагностики и оборудование позволяют достаточно полно обследовать пациента и вовремя поставить ему диагноз, оказать ему помощь.

- А есть образцы для подражания?

- Безусловно, у нас есть образцы для подражания. Например, в области лечения ишемических инсультов. Это так называемые тромбоэкстракции, когда мы тромб извлекаем из сосудов головного мозга. Это сложная технология, но мы уже это делали. У нас есть, пускай и единичный случай, но он положительный. Мы продолжаем двигаться в этом направлении. Все, что касается остальных методов диагностики, то мы здесь примерно на уровне любой клиники Санкт-Петербурга, Москвы, может быть, европейских клиник. С этим больших проблем нет. Большая проблема с поздним выявлением. У нас только 15% больных с инфарктом миокарда обращаются в первые два часа заболевания. В это время врачи могут быстро выявить заболевание и помочь пациенту.

- А почему люди в большинстве своем в таких случаях не обращаются за помощью раньше?

- Здесь два аспекта. Первое – психологический барьер. Мы все настроены на «а вдруг пройдет». А также есть вероятность того, что гражданин не слишком быстро может попасть в лечебное учреждение. Я думаю, что не секрет, что у нас не всегда бывает хорошо со скорой помощью. Она сейчас работает с очень интенсивными нагрузками.

- В медицине существует удаленное консультирование врачей. Как часто обращаются медики из районов за консультациями?

- На сегодняшний день у нас количество обращений увеличивается. Порядка 3,5 тысяч обращений ежегодно, это около 10-12 обращений в день. Это, в том числе, связано с тем, что мы можем передавать электрокардиограммы на расстоянии, передавать дистанционно пленки и тут же дистанционно давать консультации врача-кардиолога либо областной больницы регионального сосудистого центра, либо кардиолога первичного сосудистого отделения.

Мы планируем обновлять парк оборудования для передачи ЭКГ, потому что система работает уже 5 лет. Мы видим высокую эффективность этой работы. Во-первых, это возможность для фельдшера самому чему-то научиться. Во-вторых, это большой плюс для пациента – его сразу же направляют в медучреждение в зависимости от предполагаемого диагноза.

- Какие изменения произошли в региональном сосудистом центре за 8 лет?

- За 8 лет нам удалось организовать централизованную помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями, мы научились оперировать пациентов с расширением сосудов двумя методами. У нас увеличилось количество вмешательств на артериях сердца практически в 5 раз. Если еще в 2011 году мы оперировали 150-160 человек по экстренным показаниям, то на сегодняшний день 800 пациентов ежегодно региональный сосудистый центр оперирует.

Кроме того, у нас появилась операционная в Великолукской межрайонной больнице. Мы также научились заниматься восстановлением пациентов: открылось отделение реабилитации в Псковской городской больнице для пациентов, перенесших инсульт. Оно уже успешно работает два года. Такое же отделение появится в следующем году на базе Великолукской межрайонной больницы.

- Удалось ли за это время наметить пути борьбы с кадровой проблемой?

- Сегодня у нас дефицит в области колоссальный. Вначале, когда мы открывали центр у нас были достаточно хорошо разработаны меры социальной поддержки. Администрация области приложила большие усилия в этом направлении.

Мы приглашали врачей, они могли получать служебное жилье. Были также стимулирующие выплаты. И поэтому у нас был достаточно хороший «наплыв» кадров. В основном это были кадры из ближнего зарубежья – Белоруссия. Также приезжали врачи из ближайших к нам регионов России. Но затем у нас стал поменьше объем финансирования, поэтому сегодня мы такой приток кадров не видим. Мы испытываем проблему, у нас есть свободные вакансии. У нас укомплектованность кадрами такая же как по области – 50%. У нас нет нехватки специалистов среднего звена, потому что есть возможность их подготовки в регионе. Однако высшего медицинского учебного заведения у нас нет. Поэтому будущие врачи уезжают учиться в Санкт-Петербург и в большинстве не возвращаются. Я их понимаю, так как у них там больше возможностей.

- Следите ли вы за тем как Псковский государственный университет развивается в медицинском направлении?

- Да, я даже член аккредитационной комиссии. В этом году у нас был первый выпуск по направлению «медицинская кибернетика». Студенты мне очень понравились, они готовы работать, и, я думаю, что ПсковГУ имеет большую перспективу в подготовке медицинских кадров.

- А в областной больнице такие специалисты нужны?

- Да, но здесь есть тонкости специализации, связанные с приказом Минздрава России.

- Настанут ли у нас такие времена, когда ПсковГУ будут выпускать кардиологов, хирургов?

- У нас уже второй год работает лечебный факультет. Посмотрим, через 5 лет будет первый выпуск. Ни одно учебное заведение не выпускает готовых специалистов, они затем будут проходить ординатуру.

Я считаю, что наверняка будет возврат к прежней системе обучения – советской. То есть будут субординатуры, когда на 6 курсе студенты будут выбирать направления. Наверняка вернут годичную ординатуру и стажировку. Желание провести много людей через ординатуру приводит к еще большему дефициту. Гражданин оканчивает институт, потом еще 2 года минимум будет учиться в ординатуре, и, естественно, он за это время найдет себе работу в другом регионе, где лучше условия. К тому же не каждый человек готов пройти вначале 6 лет института, потому еще 2 ординатуры, курсы, чтобы затем и морально, и материально не очень хорошо себя чувствовать. Все-таки сегодня отношение к врачам не очень-таки хорошее.

- Бывали ли случаи, когда пациентов регионального сосудистого центра приходилось транспортировать в другие медицинские учреждения?

- У нас налажены контакты с якорными институтами. Например, мы не выполняем операции на открытом сердце. И бывают такие случаи, когда наши пациенты нуждаются в такой операции. И мы таких пациентов в экстренном порядке либо машинами, либо с помощью санавиации отправляем в институт имени Алмазова в Санкт-Петербург.

- А насколько востребован вертолёт, который приземляется на территории больницы?

- У нас вертолёт практически ежедневно вылетает в районы, доставляет пациентов. Конечно, вертолёт нужен. Это увеличивает шансы пациента на выздоровление. Если касаться только сердечно-сосудистых больных, то за прошлый год было осуществлено 69 вылетов.

- Соответствует ли количество операций, которые проводит региональный сосудистый центр, реальным потребностям в Псковской области?

- На сегодняшний день в кардиологии мы еще не дотягиваем до того уровня, который мы сами перед собой поставили. Мировая планка 70%, у нас 65%. Я думаю, что к 2020 году мы к мировым показателям приблизимся. Но, конечно же, если брать регион, то эта цифра «растворяется». И в итоге у нас не более 40%. Поэтому необходимо развивать рентген-хирургию в других районах области, например в Великолукской межрайонной больнице.

У нас количество операций на сосудах шеи за последние годы увеличилось в разы. Правда оно пока не дотягивает до идеального состояния, но мы в два раза готовы увеличить количество этих операций и идем к этому.

- А откуда чаще всего обращаются пациенты в региональный сосудистый центр?

- У нас в регионе есть маршрутизация. Есть районы, которые к нам прикреплены непосредственно, и все пациенты из этих районов попадают напрямую в региональный сосудистый центр. А есть пациенты, которые прикреплены к первичным сосудистым отделениям. Пациент попадает в такое отделение. Его осматривают врачи, и если они выявляют показания к высокотехнологичному виду помощи, который оказывается только в сосудистом центре, то этого пациента направляют в центр без каких-либо барьеров.

- Медикаментозное лечение или операция, к чему движется наука в лечении сердечно-сосудистых заболеваний?

- Сейчас это невозможно разделить. Встреча пациента с врачом начинается с медикаментозного лечения, и даже если пациент оперируется, то он все равно вынужден принимать дальше лекарства. И многие лекарства пациенты должны принимать пожизненно.

Мы должны понимать, что на сегодняшний день методов лечения гипертонической болезни, сахарного диабета, отосклероза не существует. Пациент должен после лечения понимать, что врачи дали ему аванс пожить подольше, но при этом пациент должен соблюдать все необходимые рекомендации: диету, принимать лекарства. Нужно понимать, что болезнь никуда не делась.

- Часто к медикам обращаются с повторными инсультами и инфарктами?

- К сожалению, количество повторных инфарктов и инсультов у нас ежегодно увеличивается. Сегодня каждый пятый-шестой пациент обращается с повторным инсультом, каждый седьмой - с повторным инфарктом.

- Почему люди стали больше заболевать сердечно-сосудистыми заболеваниями?

- Сегодня немалую роль играет уровень стресса. Человек пропускает огромное количество информации. Плюс мы стали меньше спать, хотя сегодня абсолютно понятно, что человек должен спать минимум 6-8 часов в сутки. Мы также стали очень мало времени уделять физической активности. 5 тысяч шагов в день человек должен делать на свежем воздухе. Но на сегодняшний у нас есть машины, мы куда-то все время торопимся, и это общемировая тенденция. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно 1,5 млн человек добавляется к тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания. И ни у кого нет иллюзий, что их станет меньше. И, наверное, у нас что-то не хорошо с едой, есть какие-то добавки, о которых мы не знаем. Может быть с экологией что-то. Все это на нас, безусловно, влияет.

- Правда ли, что алкоголь в малых дозах полезен?

- Про алкоголь было много исследований. Небольшие дозы алкоголя уменьшают вероятность заболевания сердечно-сосудистыми заболеваниями, но это всего лишь 40 миллилитров крепкого алкоголя. Но мы так не умеем пить. Поэтому нужно искать другой альтернативный выход для снятия стресса. Нужно находить свое увлечение в жизни и поменьше рефлексировать. Я вот на мотоцикле езжу, например. Это увлечение, в том числе, помогает в качестве средства от стресса.

- Насколько плотно вы мониторите судьбу пациентов регионального сосудистого центра?

- Мы отслеживаем судьбу наших пациентов. Сейчас для этого есть все возможности в связи с развивающейся информатизацией здравоохранения. Мы ведем регистры пациентов и можем посмотреть, как шло лечение и что с ними происходит. К сожалению, не более 40% людей, которые нуждаются в реабилитации, ее получают. Поэтому реабилитация будет развиваться.

Есть еще проблемы в имеющимся реабилитационном центре. Не всеми методиками на сегодняшний день мы пока владеем, и в том числе, имеет место быть кадровый вопрос.

- А какая работа ведется в реабилитационном центре?

- В реабилитационном центре ведется работа с пациентом на тренажерах, которые улучшают моторику. Это работа врачей логопедов, психологов и других специалистов. На сегодняшний день реабилитация в России развивается, потому что все понимают, что таких пациентов будет становиться все больше и больше.

- Насколько эффективно диспансеризация проходит в Псковской области?

- В России существует огромная возможность пройти диспансеризацию. Не во всех странах мира она доступна. Так просто обратиться к врачу возможно, наверное, только в России: сегодня обратился, завтра тебя записали, и через неделю гражданин прошел все необходимые обследования. Мы зазываем граждан на диспансеризацию чуть ли не руками, но не все готовы приходить. Да и не все работодатели сегодня чувствуют социальную ответственность о своих сотрудниках.

Те, кто прошел диспансеризацию должным образом, имеет меньше шансов стать нашим пациентом. Во время диспансеризации гражданам выявят факторы риска, подберут необходимые лечения, и если пациент будет готов соблюдать рекомендации, то, наверное, он будет проходить мимо сосудистого центра.

- От каких продуктов стоит отказаться?

- Необходима сбалансированная еда. Много употреблять овощей и фруктов. Меньше есть жаренную и жирную пищу, фаст-фуды. Да, возможно, стоит есть горький шоколад, об этом пишут многие исследователи.