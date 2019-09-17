Как противостоять сердечно-сосудистым заболеваниям: Чем питаться, сколько спать и какие лекарства принимать

22:49, 17 сентября 2019, ПАИ

Современный человек не очень хочет заботиться о своем здоровье и искренне верит, что в случае чего найдется панацея. В результате с каждым годом растет количество инсультов и инфарктов, часто повторных. Чтобы узнать как предотвратить болезни сердца и сохранить своё здоровье Псковское агентство информации обратилось к заместителю главного врача Псковской областной клинической больницы, руководителю регионального сосудистого центра Сергею Калашникову.

Правильное питание

Одна из основ здорового образа жизни – правильное питание. Сергей Калашников рекомендует отказаться от фаст-фуда и ограничить употребление жирной пищи. Рацион должен быть сбалансированным, предпочтение стоит отдавать продуктам, содержащим омега-3 жирные кислоты, к которым, например, относятся лосось и скумбрия, грецкие орехи. Также специалисты советуют есть больше овощей и фруктов, цельнозерновые продукты и уменьшить потребление углеводов. По мнению некоторых экспертов, полезен горький шоколад.

При этом Сергей Калашников не отрицает, что сегодня на прилавках часто встречается еда, напичканная вредными добавками, да и экология оставляет желать лучшего. Поэтому следует обращать внимание, какие продукты вы покупаете и где, на их состав и сроки годности.

Физические нагрузки

Очень важно вести активный образ жизни, минимальная нагрузка каждый день – пять тысяч шагов на свежем воздухе. После работы лучше не стремиться к уютному дивану и ноутбуку, а пойти прогуляться в парк или просто дойти до дома пешком. Для снижения риска болезней сердца необходима физическая активность, поэтому лучше задуматься о регулярных занятиях спортом. Начать можно с обыкновенной зарядки по утрам. И, конечно же, отказаться от вредных привычек.

В целом же специалисты рекомендуют интенсивные нагрузки продолжительностью не менее 30 минут два-три раза в неделю. Это может быть спортивная ходьба или езда на велосипеде, спортивные танцы или баскетбол – кому что нравится.

Борьба со стрессами

Но правильный рацион и занятия спортом часто нивелируются стрессами, от которых современному человеку никуда не деться. «Человек пропускает огромное количество информации, плюс мы стали меньше спать», - пояснил Сергей Калашников. Он уверен, что сон должен занимать хотя бы 6-8 часов в сутки.

Также специалист посоветовал найти себе какое-нибудь увлечение, которое поможет справиться со стрессом и напрочь забыть о проблемах. Одним избавиться от дурных мыслей помогает рисование, другим – вышивание крестиком, третьим – прогулки на мотоциклах.

Есть версия и о благоприятном влиянии алкоголя, который, якобы, снижает уровень стресса. Правда, по мнению экспертов, суточная доза должна не превышать 40 миллилитров.

Посещение врачей

Регулярные медицинские обследования не менее важны для сохранения здоровья. Сергей Калашников заявил, что нет ничего проще, чем обратиться к врачу в России: просто пройдите диспансеризацию. А получив рекомендации врача, безукоризненно им следуйте. В таком случае резко снижается вероятность стать постоянным посетителем сосудистого центра.

Также псковский эксперт заявил о бесполезности постановки диагноза при помощи интернета. Тем более, не стоит принимать лекарства, которые «прописывают» в Сети, лучше все-таки пойти в поликлинику. Важно об этом помнить и тем, кто принимает препараты после уже перенесенного заболевания, лечение ни в коем случае нельзя бросать без указания лечащего врача. По словам Сергея Калашникова, пациент должен после лечения понимать, что врачи дали ему «аванс пожить подольше» и соблюдать рекомендации.