За изнасилование двух малолетних девочек осудят мужчину в Псковской области

19:41, 17 сентября 2019, ПАИ

47-летнего жителя Псковской области осудят за насильственные действие сексуального характера в отношении двух малолетних девочек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Днем 25 октября 2018 года в одном из муниципальных образований региона злоумышленник встретил в арочном проеме между домами потерпевшую, которая возращалась из школы домой. Там он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. Затем он вошел вслед за другой потерпевшей в подъезд многоквартирного жилого дома. В подъезде, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу малолетнего возраста, также совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

В пресс-службе отметили, что злоумышленника установили и задержали благодаря отцу одной из потерпевших. Обвиняемого продолжают содержать в изоляции от общества. Уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде.