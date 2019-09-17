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Общество

За изнасилование двух малолетних девочек осудят мужчину в Псковской области

47-летнего жителя Псковской области осудят за насильственные действие сексуального характера в отношении двух малолетних девочек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Днем 25 октября 2018 года в одном из муниципальных образований региона злоумышленник встретил в арочном проеме между домами потерпевшую, которая возращалась из школы домой. Там он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. Затем он вошел вслед за другой потерпевшей в подъезд многоквартирного жилого дома. В подъезде, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу малолетнего возраста, также совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

В пресс-службе отметили, что злоумышленника установили и задержали благодаря отцу одной из потерпевших. Обвиняемого продолжают содержать в изоляции от общества. Уголовное дело в настоящее время находится на рассмотрении в суде.

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