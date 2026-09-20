В Великих Луках опубликована статистика преступлений, совершённых дистанционно

19:57, 20 сентября 2026, ПАИ

За восемь месяцев в Великих Луках зафиксировано 139 преступлений, совершённых дистанционно, против 183 за аналогичный период прошлого года. Раскрыто три случая. Общая сумма ущерба составила почти 55 миллионов рублей. Об этом рассказал начальник ОМВД России по Великим Лукам полковник полиции Василий Фёдоров в эфире программы «Лики Лук» на «Первом Псковском».

Низкая раскрываемость связана со сложностью отслеживания звонков и переводов, а также с тем, что кол-центры мошенников часто находятся за рубежом. В большинстве случаев речь идёт о сбережениях пожилых людей.

Дополнительно отмечено снижение количества краж – 44 против 64 в прошлом году, из них раскрыто 15.

Ранее сообщалось, что о новой схеме обмана дачников предупреждает полиция.