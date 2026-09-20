На границе Псковской области голосовали избиратели, специально приехавшие из стран Балтии

19:56, 20 сентября 2026, ПАИ

Пять передвижных избирательных участков работали на границе России с Латвией и Эстонией – в Себежском, Пыталовском и Печорском районах. Развернули их на базе автобусов в тех же местах, где они находились и в 2024 году: в Печорском муниципальном округе – в ПП «Крупп», МАПП «Куничина Гора» и «Шумилкино», в Пыталовском муниципальном округе – в МАПП «Убылинка», в Себежском муниципальном округе – в МАПП «Бурачки».

«На этих мини-избирательных участках присутствуют все элементы обычного участка: информация для избирателей, рабочее место члена избирательной комиссии с выходом в интернет, места для наблюдателей, место для тайного голосования и видеонаблюдение. Охраняют такие участки сотрудники полиции», – рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

На участки приходили и те, кто в течение трёх дней, пока длилось голосование, пересекал границу, и те, кто специально приехал из балтийских стран, чтобы проголосовать. После проверки, исключающей повторное голосование, люди получали такую возможность.

«Для граждан созданы все условия, – прокомментировал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. – Есть информация о том, кто баллотируется, информация о порядке заполнения бюллетеней и всё для свободного и тайного голосования».

Проголосовать на участках рядом с границей можно было в течение трёх дней подряд: 18 и 19 сентября – с 09:00 до 17:00, 20 сентября – с 09:00 до 16:00.

Отметим, что в Псковской области проходит пять избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.