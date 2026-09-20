В Псковской области нарушений общественного порядка в дни голосования не допущено – Росгвардия

20:31, 20 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Псковской области совместно с полицией обеспечили общественную безопасность при проведении выборов. Росгвардейцы осуществляли охрану общественного порядка на избирательных участках, сообщили ПАИ в ведомстве.

«Благодаря принятым мерам и слаженной работе правоохранителей региона нарушений общественного порядка в единый день голосования на территории Псковской области не допущено», – отметили в ведомстве.



Группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили правопорядок на территории региона, их маршруты патрулирования были приближены к местам проведения голосования. Кроме того, сотрудниками вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы проведены мероприятия по контролю за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и частной охранной деятельности, а также антитеррористической защищённости и инженерно-технической укреплённости мест проведения выборов.

Ранее сообщалось, что псковские росгвардейцы проголосовали за депутатов Госдумы и Заксобрания.