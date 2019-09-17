Российский турист умер в одном из отелей в Турции

20:09, 17 сентября 2019, ПАИ

65-летний турист из России умер в пятизвездочном отеле в турецкой Анталье на глаза у супруги, пишет газета «Известия».

По словам женщины, ее муж неожиданно упал на пол. Прибывшие на место медицинские работники спасти его не смогли. По предварительной информации, у пожилого мужчины случился сердечный приступ. Сейчас устанавливается точная причина смерти.

Посол России в Турции Алексея Ерхова отмечал, что в этом году на отдыхе в Турции погибли 88 российских туристов. Несчастные случаи в основном связаны с состоянием здоровья отдыхающих.