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Общество

Оксана Федорова призналась в любви к Пскову

Фото пресс-службы Оксаны Федоровой

Известная телеведущая и певица, победительница конкурса Мисс Вселенная – 2002, уроженка Пскова Оксана Федорова призналась в любви к родному городу. Об этом она рассказала в интервью изданию «Вечерняя Москва».

«Псков — моя родина, я люблю этот город и часто бываю там», – подчеркнула Оксана Федорова. – В марте этого года мы проводили там музыкальный фестиваль в подарок всем жителям города, и особенно женщинам».

Также она отметила, что ее мечтой было заниматься профессионально музыкальным творчеством. «У меня был период эстрады, премия «Золотой граммофон». Но мне всегда хотелось большего, и я пошла учиться в Московскую консерваторию. Я очень благодарна моим педагогам, учителям, которые дают по-настоящему фундаментальные знания и раскрывают потенциал», – рассказала Оксана Федорова.

Кроме этого, она выразила мнение, что конкурсы — это сложный и волнующий процесс как для участников, так и для судей. «В моей жизни было много конкурсов, и не во всех я была победительницей, но твердо уверена, что даже просто участие — уже проявление смелости, веры в себя, воспитание характера», – добавила Оксана Федорова.

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