Скончался народный артист России Валерий Успенский

21:28, 17 сентября 2019, ПАИ

Заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, народный артист России Валерий Успенский умер в Петербурге на 81-м году жизни утром 17 сентября, пишет ТАСС.

Валерий Успенский окончил Ленинградскую консерваторию, с 1960 года работал главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ, затем - руководителем детского хора Ленинградского радио и телевидения, дирижером Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Хабаровска, хора Балтийской музыкальной академии, руководил студенческими хорами хабаровского Института культуры и искусства.

Валерий Успенский являлся профессором, заведующим кафедрой хорового дирижирования, деканом вокального факультета Санкт-Петербургской консерватории и возглавлял хор студентов учреждения.

В течение последних лет он провел мастер-классы с хорами разных стран, таких как хор Таусонского университета (США), хор Высшей школы музыки города Энсхеде (Нидерланды) и других.