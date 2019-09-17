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Общество

Жительница Таллина завещала зоопарку свое имущество стоимостью порядка 50 тысяч евро

Жительница Таллина определила в завещании наследником всего своего имущества Таллиннский зоопарк, пишет DELFI Эстония.

В списке имущества — квартира в Мустамяэ стоимостью 49 тысяч евро. Также в наследуемую собственность входят наличные деньги в сумме 710,61 евро, которые переведут на расчетный счет Таллиннского зоопарка.

Отмечается, что находящуюся на улице Сыстра квартирную собственность передадут на баланс Таллиннского департамента городского имущества. Учреждение продаст квартиру в ходе открытого аукциона.

Наличные деньги и полученные от продажи квартирной собственности средства (за вычетом связанных с продажей и эксплуатацией недвижимости расходов) направят Таллиннскому зоопарку в виде пожертвования.

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